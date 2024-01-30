В центре Москвы рабочий загорелся, задев высоковольтный кабель

Рабочий вспыхнул, задев высоковольтный кабель во время ремонтных работ в центре Москвы. Об этом пишет «112».

Бригада трудилась в траншее в одном из дворов на Зубовском бульваре и один из коммунальщиков случайно перебил электрокабель. 46-летний мужчина мгновенно загорелся. Коллеги попытались помочь пострадавшему, сорвали с него одежду.

Рабочего госпитализировали. У него ожоги 80% тела. За жизнь мужчины борются врачи института имени Склифософского.