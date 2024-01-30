В ЦБ рассказали, когда ждать снижения ключевой ставки

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии.

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции в стране, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый», — сказала Набиуллина.

Напомним, ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала на один процент. Но уже в августе на фоне обвала рубля регулятор резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта.

В декабре 2023 года ключевая ставка стала 16% годовых.