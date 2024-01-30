В аэропорту «Внуково» экстренно сел самолет «Победы»

В аэропорту «Внуково» экстренно сел самолет «Победы». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Самолет пришлось экстренно сажать в аэропорту «Внуково» из-за пассажирки, которая потеряла сознание в полете.

По информации канала, борт летел из Санкт-Петербурга в Самару. В какой-то момент женщина пожаловалась на ухудшение самочувствия, а после — упала в обморок. Капитан судна принял решение сажать самолёт, потому что привести ее в чувства в воздухе не вышло.

Пострадавшую на земле передали работникам скорой.