Умерла адвокат Людмила Вержуцкая, занимавшаяся делом рязанского тренера-педофила

Умерла адвокат Людмила Вержуцкая, занимавшаяся делом рязанского тренера-педофила. Об этом сообщило издание «КП-Рязань».

По информации портала, Вержуцкая умерла 16 декабря 2023 года, однако известно о ее кончине стало только сейчас.

Адвокат жила в Московской области. В Рязанской области она получила известность как представитель стороны потерпевших в деле тренера по каратэ, полгода насиловавшего 12-летнюю воспитанницу.

Сперва райсуд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако потом Рязанский областной суд отменил приговор. В результате пересмотра дела тренер получил 13 лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу в октябре 2023 года.