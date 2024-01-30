Умер участник группы «Машина времени»

Ильченко было 70 лет. Причина смерти не уточняется.

Умер бывший участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко. Об этом сообщает ТАСС.

Ильченко было 70 лет. Причина смерти не уточняется.

Ильченко считался одним из лучших блюзовых вокалистов и гитаристов России. Выступал в том числе в составе одного из старейших российских рок-коллективов — ленинградской группы «Мифы», а также в составе группы «Интеграл» Бари Алибасова.

Кроме того, Ильченко был писателем. Под псевдонимом Седов Б. К. он написал серии книг «Отпетые мошенники», «Знахарь» и «Воровской шансон».

Фото: страница Юрий Ильченко «Вконтакте».