Суд обязал рязанскую мэрию отремонтировать дорогу в Песочне

Срок — до 31 декабря 2025 года включительно.

Суд обязал управление благоустройства города рязанской мэрии отремонтировать дорогу на улице Зубковой до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда.

Прокурор Октябрьского района обратился с иском к управлению благоустройства города, чтобы признать незаконным бездействие ведомства. Специалисты обнаружили, что дорога на улице Зубковой содержится ненадлежащим образом и небезопасна. Также они выяснили, что на проезжей части присутствует колея глубиной более пяти сантиметров.

Прокурор просил суд обязать управление благоустройства отремонтировать дорогу до 1 июня 2025 года. Райсуд удовлетворил требования, однако увеличил срок для исполнения.