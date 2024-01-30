Стало известно, куда депортируют музыкантов «Би-2» из Таиланда

Напомним, представителей группы задержали за проведение концертов без разрешения на работу.

Музыкантов группы «Би-2» с российским паспортом депортируют из Таиланда в Россию. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в Таиланде.

Дипломаты указали, что у двоих из пятерых российских граждан есть еще и израильские паспорта. Тех, кто имеет гражданство РФ, могут депортировать только в Россию.

«После попадания в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции они не могут быть депортированы без своего согласия. Если гражданин отказывается возвращаться, то он может там сидеть 5 или 10 лет, до тех пор, пока он не даст свое согласие, и ничего с ним нельзя будет сделать. И такие люди там есть. Поскольку у некоторых из них на руках два паспорта, то, согласно местному законодательству, они могут согласиться поехать как в Россию, так и в Израиль. У кого есть только российский паспорт, то в этом случае есть возможность депортации только в Россию. Другой опции нет», — сказали в консульстве.

Также отмечается, что дата депортации участников группы еще не согласована.

Напомним, музыкантов «Би-2» обвинили в проведении концертов без разрешения на работу. Позже стало известно, что им отказали в депортации в Израиль якобы после визита неназванных российских дипломатов.

*Один из лидеров группы Егор Бортник признан Минюстом иностранным агентом