Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
Срд, 31
Чтв, 01
ЦБ USD 89.29 -0.32 31/01
ЦБ EUR 96.79 -0.19 31/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
Вчера 15:29
1 550
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
7 367
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
8 531
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
11 564
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Специалисты «Мармакс» заканчивают строительство коммерческого этажа в резиденции «Медный»

В резиденции «Медный» от девелоперской компании «Мармакс» активно продолжаются строительные работы. Сейчас завершается возведение коммерческого этажа. Команда выходит на строительство второго этажа.

Комплекс находится в самом центре Рязани и завершит облик квартала, который застраивается с целью создания новой достопримечательности города.

Помимо этого, на территории продолжаются работы по организации строительной площадки — производится обустройство нового штаба строительства, устройство временных дорог и складских площадок и временное подключение к инженерным сетям. Работы по производству вертикальной гидроизоляции подземного паркинга выполнены на 46%, процесс обратной засыпки пазух котлована завершен на 38%. Устройство монолитных конструкций первого этажа завершено на 72%.

«Строительство комплекса идет в соответствии с заданным графиком. Для нашей компании это важный проект, имеющий один из лучших адресов в центре города и соединяющий в себе все преимущества современной жизни. Более того, комплекс станет уникальным и в части планировочных решений, в числе которых эксклюзивные варианты — пентхаусы с каминами, видовые квартиры с панорамой на центральные достопримечательности, а также лоты с террасами», — отмечают в пресс-службе «Мармакс».

Резиденция «Медный» — проект, который органично впишется в архитектурную концепцию квартала. Фасадное остекление добавит эстетики, надежности и энергоэффективности. На территории создадут двор-сад с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зоной для тренировок на свежем воздухе. Также в комплексе появится подземный паркинг. На первых этажах расположатся все необходимые бытовые сервисы, магазины и кофейни. Инфраструктурную составляющую дополнят коворкинг, детская игровая и собственный тренажерный зал.

Отдельное внимание девелопер уделит созданию лобби. Они будут представлять собой просторные помещения с дизайнерской мебелью, картинами художников, малыми архитектурными формами и панорамными окнами.

Примечательна и транспортная доступность проекта: на машине до центральных улиц города можно добраться всего за несколько минут. Не более семи минут пешей прогулки займет маршрут до главных туристических улиц города, а за десять минут можно дойти до городских парков, Лыбедского бульвара и знаменитых памятников архитектуры.