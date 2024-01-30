Специалисты «Мармакс» заканчивают строительство коммерческого этажа в резиденции «Медный»

В резиденции «Медный» от девелоперской компании «Мармакс» активно продолжаются строительные работы. Сейчас завершается возведение коммерческого этажа. Команда выходит на строительство второго этажа.

Комплекс находится в самом центре Рязани и завершит облик квартала, который застраивается с целью создания новой достопримечательности города.

Помимо этого, на территории продолжаются работы по организации строительной площадки — производится обустройство нового штаба строительства, устройство временных дорог и складских площадок и временное подключение к инженерным сетям. Работы по производству вертикальной гидроизоляции подземного паркинга выполнены на 46%, процесс обратной засыпки пазух котлована завершен на 38%. Устройство монолитных конструкций первого этажа завершено на 72%.

«Строительство комплекса идет в соответствии с заданным графиком. Для нашей компании это важный проект, имеющий один из лучших адресов в центре города и соединяющий в себе все преимущества современной жизни. Более того, комплекс станет уникальным и в части планировочных решений, в числе которых эксклюзивные варианты — пентхаусы с каминами, видовые квартиры с панорамой на центральные достопримечательности, а также лоты с террасами», — отмечают в пресс-службе «Мармакс».

Резиденция «Медный» — проект, который органично впишется в архитектурную концепцию квартала. Фасадное остекление добавит эстетики, надежности и энергоэффективности. На территории создадут двор-сад с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зоной для тренировок на свежем воздухе. Также в комплексе появится подземный паркинг. На первых этажах расположатся все необходимые бытовые сервисы, магазины и кофейни. Инфраструктурную составляющую дополнят коворкинг, детская игровая и собственный тренажерный зал.

Отдельное внимание девелопер уделит созданию лобби. Они будут представлять собой просторные помещения с дизайнерской мебелью, картинами художников, малыми архитектурными формами и панорамными окнами.

Примечательна и транспортная доступность проекта: на машине до центральных улиц города можно добраться всего за несколько минут. Не более семи минут пешей прогулки займет маршрут до главных туристических улиц города, а за десять минут можно дойти до городских парков, Лыбедского бульвара и знаменитых памятников архитектуры.