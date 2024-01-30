Сотрудники ГИБДД проверят рязанцев на соблюдение ПДД

Во вторник, 30 января, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия «Ремни безопасности», направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров. Об этом пишет пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, влечет за собой наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.