Сотрудникам ГРПЗ вручили удостоверения членов Союза машиностроителей России

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) работникам вручили удостоверения членов Союза машиностроителей России.

В ряды Рязанского регионального отделения Союза машиностроителей России вступили восемь работников предприятия.

В рамках заводского Дня качества в торжественной обстановке членские билеты сотрудникам вручил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

«Численность заводчан, вступивших в ряды Союза машиностроителей России, стабильно растет. Вот уже более двухсот человек являются членами этой авторитетной организации. Каждый вносит свой вклад в развитие машиностроительной отрасли. Поздравляю работников предприятия с новым почетным статусом, желаю им успехов и новых свершений на благо не только завода, но и всей России», — отметил руководитель предприятия.

Союз машиностроителей России создан в 2007 году с целью выработки стратегии и программ развития машиностроительного комплекса страны и содействия его поступательному развитию. Государственный Рязанский приборный завод входит в Союз машиностроителей России.