Скончался российский писатель Иван Оганов
Мужчина не выходил на связь с 10 января.
Тело писателя Ивана Оганова нашли в квартире на Фрунзенской набережной в Москве, сообщил источник РЕН ТВ.
Отмечается, что перед смертью 80-летний литератор жаловался на плохое самочувствие приятелю.
Мужчина не выходил на связь с 10 января. Специалистам пришлось вскрывать дверь в квартиру.
Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, его направили на экспертизу.
Иван Оганов родился в 1943 году в Тбилиси, окончил Московский институт иностранных языков.
Он является автором поэмы «Осень в Риме», романов «Песни об умерших детях», «Опустел наш сад», «Песнь виноградаря осенью» и других.