Скончался российский писатель Иван Оганов

Мужчина не выходил на связь с 10 января.

Тело писателя Ивана Оганова нашли в квартире на Фрунзенской набережной в Москве, сообщил источник РЕН ТВ.

Отмечается, что перед смертью 80-летний литератор жаловался на плохое самочувствие приятелю.

Мужчина не выходил на связь с 10 января. Специалистам пришлось вскрывать дверь в квартиру.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, его направили на экспертизу.

Иван Оганов родился в 1943 году в Тбилиси, окончил Московский институт иностранных языков.

Он является автором поэмы «Осень в Риме», романов «Песни об умерших детях», «Опустел наш сад», «Песнь виноградаря осенью» и других.