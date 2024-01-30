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Сербия получила вооружение из России
Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

Сербская армия получила комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент» из России. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

«Уже 15 февраля увидите первую важную систему, которую мы доставили из России и давно оплатили — комплекс РЭБ Репеллент», — сказал Вучич, его слова приводит издание Novosti.

Он добавил, что комплекс РЭБ уже находится на вооружении сербской армии и предназначен для борьбы с дронами неприятелей.