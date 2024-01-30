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Сельхозпредприятие Рязанского района присоединилось к нацпроекту «Производительность труда»

Сельхозпредприятие АО «Павловское», расположенное в Рязанском районе, приступило к внедрению «бережливых» технологий, став участником национального проекта «Производительность труда». В ближайшее время эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса начнут обучать коллектив теоретическим основам бережливого производства, проведут диагностику предприятия и выберут производственный процесс для оптимизации.

«Павловское» имеет полный комплект почвообрабатывающей и уборочной техники, ведет планомерную работу по сохранению плодородия почвы и многие годы является региональным лидером по урожайности зерновых культур.

Генеральный директор Павел Петин отметил, что в современных условиях повышение эффективности сельского хозяйства ― залог продовольственной безопасности страны.

«Главный внешний фактор, который невозможно спрогнозировать в нашей деятельности ― это погодные условия. Но мы можем влиять на внутренние процессы нашей растениеводческой деятельности. Начнем проект с формирования рабочей группы, обучения сотрудников принципам и инструментам бережливого производства, диагностики текущего состояния предприятия. Главное ― желание не стоять на месте и внести вклад в процветание региона», ― сказал Павел Петин.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стала 91 компания. В 2023 году к нацпроекту присоединились 13 рязанских компаний.