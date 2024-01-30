Рязанским многодетным семьям рассказали о субсидиях на догазификацию жилого помещения
Рязанским многодетным семьям рассказали о субсидиях на догазификацию жилого помещения. Об этом сообщило региональное Минтруда.
Поддержку может получить только собственник помещения, которое планируется газифицировать. Размер субсидии исчисляется в зависимости от размера затрат, указанного в договоре между гражданином и газораспределительной организацией. Она может составлять не более 100 000 рублей.
Отмечается, что субсидию также могут получить:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
- ветераны боевых действий,
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
- малоимущие граждане и семьи,
- участники СВО и члены их семей,
- инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.
В 2023 году поддержку получили более 200 граждан.
Подробную информацию об условиях предоставления субсидии можно получить по телефону контакт-центра: 8 (800)100-00-01.