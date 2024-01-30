Рязанский минтранс предупредил жителей о заторах в Песочне из-за настройки светофоров

Работы проводят 30 и 31 января.

Рязанский минтранс предупредил жителей о заторах на улице Большой из-за настройки светофоров. Об этом ведомство сообщило в официальной группе «ВКонтакте».

Отмечается, что 30 и 31 января на светофорном объекте на улице Большая проводят пуско-наладочные работы. В связи с этим возможны затруднения движения транспорта на данном участке автодороги.

«Просим учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.» — написали в посте.