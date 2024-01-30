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Рязанский бизнес приглашают на бесплатные вебинары по цифровизации производства и новому маркетингу
В феврале МТС приглашает рязанских предпринимателей, руководителей производственных компаний, предприятий сельского хозяйства на 4 бесплатных вебинара. Эксперты расскажут о том, какие инструменты во взаимодействии с целевой аудиторией сегодня самые эффективные, какие цифровые технологии могут автоматизировать процессы и сэкономить время и деньги, а также поделятся современным успешным опытом их внедрения. Регистрация по ссылке

Рязанский бизнес, руководителей IT-направлений в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также управленцев, кто внедряет в работу компании дистанционные совещания, собеседования и учебу, МТС в феврале приглашает на бесплатные вебинары по маркетингу, продажам, дистанционным коммуникациям и защите данных (18+).

Эксперты расскажут на примере «живых» кейсов, как современные цифровые технологии могут взять на себя часть функций, сэкономить расходы и сделать работу компании или организации более эффективной. Участие бесплатное, требуется регистрация по ссылке.

1 февраля в 12:00 состоится вебинар Как увеличивать продажи при помощи MMS-рассылок. Эксперты МТС Виктория Шумилина и Светлана Гарага расскажут, в чём преимущества MMS для бизнеса, почему стоит использовать этот канал коммуникации ритейлерам, банкам, маркетплейсам, билетным агрегаторам, застройщикам, медклиникам и другим компаниям.

13 февраля в 10:00 запланирован вебинар Как проводить идентификацию клиентов в соответствии с новым законом об авторизации, на котором эксперт МТС Людмила Левкова расскажет, какие новые правила идентификации клиентов установлены в законе о связи 406-ФЗ, как организовать работу с данными и безопасно настроить флеш-коллы (звонки для подтверждения авторизации) через агрегаторов, упростить пользовательский путь при авторизации. Участники узнают о бесплатных возможностях получения данных при авторизации пользователя.

15 февраля в 10:00 состоится вебинар Цифровизация сельскохозяйственного предприятия с LocationPro, на котором эксперт Алена Ивличева расскажет, как высокоточное позиционирование помогает снизить расходы и увеличить производительность агропромышленного комплекса; как решения на базе высокоточного позиционирования оптимизируют сельскохозяйственные работы. Участники узнают, как работает технология точного геопозиционирования, чем отличаются различные технологии позиционирования в агропромышленности и как подключить сервис высокоточного позиционирования LocationPro.

28 февраля в 10:00 состоится вебинар Удалённый мониторинг оборудования и объектов промышленности на основе технологий интернета вещей. Участники узнают о технологических возможностях платформы интернета вещей, как вести мониторинг технического состояния оборудования и эксплуатационных параметров на промышленных объектах. Эксперты расскажут, как проводить мониторинг конвейерных линий, серверных и ЦОД, вести технический учёт потребления ресурсов на удалённых объектах. Цифровые инструменты позволяют настроить автоматизированный сбор и передачу данных с удалённых устройств в систему учёта предприятия и проводить мониторинг отдельного объекта и региональной группы объектов.

Для участия в бесплатном вебинаре достаточно регистрации.

Фото МТС