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Рязанских предпринимателей пригласили на российско-киргизскую биржу контактов

Корпорация МСП совместно с Торгово-промышленной палатой, «Кыргыз Почтасы» и Национальным агентством по инвестициям при президенте Киргизии организует российско-киргизскую биржу контактов в сфере текстильной и швейной промышленности. Она пройдет 7 февраля в онлайн-формате в рамках проекта «МСП шьет».

Участниками мероприятия станут более 40 киргизских брендов одежды, швейных производств, селлеров, фулфилмент-центров, поставщиков ткани и фурнитуры, заинтересованных в сотрудничестве с партнерами из России. Для российских компаний участие в бирже контактов — возможность найти квалифицированных поставщиков услуг по пошиву одежды, договориться о поставке ткани и фурнитуры и совместном развитии брендов и коллекций.

На мероприятии представители компаний смогут представить свою деятельность и пообщаться тет-а-тет в отдельной виртуальной комнате. По итогам встреч предприниматели получат рассылку с материалами встречи и всеми контактами. Помимо этого, они могут рассчитывать на бесплатную помощью Корпорации МСП в проведении дальнейших переговоров и решении возникающих вопросов.

Стоит отметить, что в 2023 году российские и киргизские компании заключили пять соглашений. Ярким примером стало сотрудничество ООО «МОДА СНЕ» из Рязанской области с киргизским швейным предприятием «MALIDEE». Соглашение предусматривает пошив одежды, головных уборов и аксессуаров, разработку и визуализацию коллекций одежды и совместном развитии брендов.

Участие российских предпринимателей в мероприятии бесплатное. Форма предварительной регистрации здесь. По всем вопросам, связанным с мероприятием, можно обращаться в Корпорацию МСП по телефону: +7 (495) 698-98-22 (397) или электронной почте: oshemraeva@corpmsp.ru.

Напомним, развитие сотрудничества между предприятиями дружественных стран — задача, которую Корпорация МСП выполняет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент Владимир Путин, а реализацию курирует первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов.