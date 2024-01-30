Премьер-министр Японии заявил о стремлении заключить мирный договор с Россией

При этом Фумио Кисида заверил, что санкционное давление Японии в отношении России на фоне украинского конфликта и оказание помощи Киеву будут продолжаться.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о стремлении заключить мирный договор с Россией после разрешения вопроса вокруг южной части Курил. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Кисида выступил с программной речью в нижней палате парламента. Он сказал, что в отношениях Японии и России «сложилась тяжелая ситуация».

«Мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора», — отметил политик. При этом он заверил, что санкционное давление Японии в отношении России на фоне украинского конфликта и оказание помощи Киеву будут продолжаться.

Москва и Токио вели переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны с середины XX века. Главное препятствие — разногласия по поводу прав на южную часть Курильских островов. После войны весь архипелаг вошел в состав СССР. Однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. Москва неоднократно отмечала, что суверенитет России над данными островами не вызывает сомнений.