Правительство России упростило порядок выдачи средств реабилитации для бойцов СВО

Российские военнослужащие смогут получать электронные сертификаты без оформления заявления.

Российские военнослужащие, участвовавшие в спецоперации, смогут получать электронные сертификаты на средства реабилитации без оформления заявления. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление, говорится на сайте Правительства. Об этом пишет Life.

«Решение касается граждан, ставших инвалидами из‑за военной травмы, полученной при выполнении задач в ходе специальной военной операции, или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях», — уточняется в тексте.

Вместе с тем военные будут иметь возможность отказаться от сертификата и получить реабилитационные средства в отделении соцфонда или же купить все необходимое на собственные сбережения, а затем взять компенсацию.

Отмечается, что участники СВО при необходимости могут оформить доставку, которую организует соцзащита.