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Politico: Пентагон готовится отправить ВСУ реактивные снаряды GLSDB
Ракеты могут поступить на фронт уже 31 января.

Пентагон готовится отправить ВСУ реактивные снаряды GLSDB. Об этом сообщает издание Politico.

По данным издания, Пентагон испытал высокоточные реактивные снаряды GLSDB большой дальности, которые должны быть отправлены на Украину. Ракеты могут поступить на фронт уже 31 января.

«Украина получит первую партию бомб малого диаметра наземного базирования, совершенно нового оружия большой дальности производства Boeing, которого нет на складе даже в США… они поступят на поле боя уже в среду», — отметили в издании.