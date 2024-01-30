Полицейские задержали 24-летнего рязанца за кражу денег из торговой палатки

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 24-летнего рязанца за кражу денег из торговой палатки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 38-летний владелец торговой палатки. Мужчина сообщил, что заметил на входной двери следы взлома. Из кассы похитили деньги, а из помещения — безалкогольные напитки.

Полицейские узнали у местных жителей, что ночью по улице шел мужчина с двумя пакетами, в которых были банки и бутылки с напитками.

Оперативники выехали на место, разыскали и задержали 24-летнего злоумышленника.

Ранее его уже судили за угрозу убийством, кражу и грабеж.

Возбуждено уголовное дело.