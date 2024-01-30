Под Рязанью пропал 13-летний подросток

13-летний Владимир Хохлачев ушел из дома около 10:00 29 января и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Под Рязанью пропал 13-летний подросток. Об этом сообщает « МК в Рязани ».

13-летний Владимир Хохлачев ушел из дома около 10:00 29 января и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Подросток проживал в селе Алеканово Рязанского района.

Приметы мальчика: рост 160-165 сантиметров, карие глаза, волосы черные над правой бровью имеется небольшой шрам.

Был одет в черную удлиненную куртку, светлую толстовку с капюшоном.