Под Рязанью пропал 13-летний подросток
13-летний Владимир Хохлачев ушел из дома около 10:00 29 января и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Под Рязанью пропал 13-летний подросток. Об этом сообщает «
13-летний Владимир Хохлачев ушел из дома около 10:00 29 января и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Подросток проживал в селе Алеканово Рязанского района.
Приметы мальчика: рост 160-165 сантиметров, карие глаза, волосы черные над правой бровью имеется небольшой шрам.
Был одет в черную удлиненную куртку, светлую толстовку с капюшоном.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефонам: