Набиуллина спрогнозировала существенное торможение роста цен на жилье

Глава ЦБ заявила, что массовые льготные программы привели к удорожанию жилья, а не к его доступности.

Набиуллина спрогнозировала существенное торможение роста цен на жилье. Об этом пишет РИА Новости.

«Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами. Но картина, скорее всего, будет различаться от региона к региону, так как и взлет цен в последние годы был разным», — сказала она.

Глава ЦБ заявила, что массовые льготные программы привели к удорожанию жилья, а не к его доступности.

По ее мнению, нужны адресные программы, такие как семейная, сельская, дальневосточная ипотека.