На Сахалине пассажирский автобус после столкновения с внедорожником съехал в кювет

Рейсовый автобус с 39 пассажирами съехал в кювет по дороге в Южно-Сахалинск. Об этом сообщили в правительстве региона, пишет РЕН.ТВ.

«Предварительно пострадали два человека», — отметили в пресс-службе.

Пассажиров подобрал другой автобус, после чего все отправились по маршруту следования.

По информации местных СМИ, автобус сошел в кювет из-за столкновения с внедорожником.

Как написали в Telegram-канале «SakhalinMedia», судьба водителя автомобиля неизвестна.