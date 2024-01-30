МТС Travel пригласил рязанцев посетить самый большой арт-парк Европы и попробовать «медвежьи уши»

Рязанцам при поездках в Калужскую область начали приходить приветственные SMS. Таким способом МТС Travel помогает развивать региональный туризм и делает путешествия интереснее. В SMS есть ссылка на бесплатный онлайн-путеводитель, где выделено семь главных чудес региона: Музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, Никола-Ленивец, Оптина пустынь, Палаты Коробовых, национальный парк «Угра», заповедник «Калужские засеки» и озеро Ломпадь. Также туристам даются советы, где попробовать кундюмы, грибную икру, фирменные калужские пряники с корицей, бергамотом и другими необычными специями. Бесплатным гидом могут пользоваться абонентов всех операторов связи. Совершить первое, виртуальное путешествие можно уже сейчас по ссылке travel.mts.ru/media/guides/kaluzhskaya-oblast.

Рязанские туристы, которые отправятся в Калужскую область, отныне будут получать приветственное SMS-сообщение с бесплатным путеводителем, который разработал сервис МТС Travel. С ним путешественники узнают об истории развития космонавтики, смогут посетить самый большой арт-парк Европы и попробовать на вкус «медвежьи уши». Сообщение со ссылкой на цифровой гид будет приходить иногородним туристам при пересечении границы Калужской области на любом виде транспорта.

Онлайн-гид расскажет о главных точках притяжения туристов в Калужской области и необычных развлечениях — от прогулок в старинных усадьбах до зимней рыбалки и наблюдения за зубрами в дикой природе. Большое внимание в путеводителе уделяется теме освоения космоса и легендарному Музею истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге, первый камень в фундамент которого заложил Юрий Гагарин, а коллекцию космических экспонатов лично помогал собирать Сергей Королев.

В цифровой гид от МТС Travel также вошли такие яркие локации как самый большой арт-парк Европы «Никола-Ленивец», мужской монастырь с ценными христианскими святынями Оптина пустынь, старинный особняк XVII века с нарядным экстерьером Палаты Коробовых, а также Национальный парк «Угра» и его загадочное место с реликтовыми растениями — урочище «Чёртово городище».

Используя путеводитель, путешественники смогут узнать об увлекательных зимних маршрутах Калужской области — поездке в Государственный заповедник «Калужские засеки», где для посетителей обустроены смотровые площадки, с которых возможно сфотографировать зубров, кабанов и других животных с близкого расстояния. Любителям зимней рыбалки просто необходимо посетить озеро Ломпадь, где водится около 20 видов рыбы. Зимой вокруг лунок на озере собираются десятки рыбаков, многие из них готовят горячую уху прямо на месте.

В цифровом путеводителе есть подборка для семейного отдыха: куда сходить и где погулять с детьми в разное время года. Например, на длинных выходных с 23 по 25 февраля незабываемым станет посещение Парка птиц «Воробьи», где живут более 270 видов пернатых со всего мира, или усадьбы «Берегиня», где собрана самая большая в стране коллекция обрядовых кукол.

Кроме природных, культурных и исторических достопримечательностей онлайн-гид уделяет особое внимание гастрономии. Местная кухня — одна из визитных карточек региона. Путеводитель от МТС Travel подскажет гостям региона названия местных вкусностей, сориентирует, где можно попробовать кундюмы, грибную икру и фирменные калужские пряники с корицей, бергамотом и другими необычными специями.

«Согласно данным Big Data МТС, жители Центральной России активно исследуют соседние регионы. Калужская область интересна тем, что в ней сочетается технический прогресс и историческое, культурное наследие. В этом регионе мечты о покорении космоса сочетаются со старинными усадьбами, местами, связанными с именами Константина Циолковского, Марины Цветаевой и многих других выдающихся личностей. Цифровой гид, ссылку на который гости региона получают в приветственном SMS, поможет им спланировать свое путешествие, подскажет, что посмотреть и куда сходить, неважно, приехал ли турист с семьей, друзьями или один. Формат коротких поездок, индивидуального или семейного туризма набирает обороты. Для комфорта и безопасности поездок мы прокачали связь на трассах в направлении Калуги, чтобы в дороге работали все цифровые сервисы, грузился интернет, можно было пользоваться навигатором, подбирать и бронировать гостиницу, смотреть кино и общаться в сети», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

В скором времени в Рязанской области МТС также запустит цифровой аудиогид для иногородних туристов.