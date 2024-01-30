Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
Срд, 31
-1°
Чтв, 01
ЦБ USD 89.61 0.09 30/01
ЦБ EUR 96.98 -0.11 30/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
Вчера 15:29
1 383
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
6 917
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
8 423
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
11 447
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Минобороны: за ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 21 украинский беспилотник
По информации ведомства, 11 беспилотников перехватили над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Тульской и Калужской областями.

За ночь на вторник, 30 января, силы ПВО сбили над российскими регионами 21 украинский беспилотник. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По информации ведомства, 11 беспилотников перехватили над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Тульской и Калужской областями.

Глава Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки сбитого БПЛА упали на крышу нежилой постройки на окраине Калуги. Пострадавших и возгораний нет.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что один беспилотник сбили над морской акваторией недалеко от Бельбека, повреждений инфраструктуры нет.

Еще один беспилотник был сбит в Навлинском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.