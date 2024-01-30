Минобороны: за ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 21 украинский беспилотник

За ночь на вторник, 30 января, силы ПВО сбили над российскими регионами 21 украинский беспилотник. Об этом сообщило
По информации ведомства, 11 беспилотников перехватили над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Тульской и Калужской областями.
Глава Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки сбитого БПЛА упали на крышу нежилой постройки на окраине Калуги. Пострадавших и возгораний нет.
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что один беспилотник сбили над морской акваторией недалеко от Бельбека, повреждений инфраструктуры нет.
Еще один беспилотник был сбит в Навлинском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.