Минобороны: за ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 21 украинский беспилотник

По информации ведомства, 11 беспилотников перехватили над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Тульской и Калужской областями.

За ночь на вторник, 30 января, силы ПВО сбили над российскими регионами 21 украинский беспилотник. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По информации ведомства, 11 беспилотников перехватили над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Тульской и Калужской областями.

Глава Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки сбитого БПЛА упали на крышу нежилой постройки на окраине Калуги. Пострадавших и возгораний нет.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что один беспилотник сбили над морской акваторией недалеко от Бельбека, повреждений инфраструктуры нет.

Еще один беспилотник был сбит в Навлинском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.