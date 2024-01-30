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Минобороны России рассказало о потерях ВСУ за сутки
Противник лишился за сутки 886 боевиков.

ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком и краснолиманском направлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Наши войска отразили шесть атак штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли за сутки 886 боевиков.

Российские военные уничтожили два танка, две гаубицы FH-70, склад горючего, РЛС ЗРК IRIS-T.

ПВО сбила 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM и 86 украинских беспилотников.