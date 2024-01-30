МХК «Рязань-ВДВ» проведет матчи против пензенского «Дизелиста»

Встречи пройдут в ДС «Олимпийский» 30 и 31 января.

МХК «Рязань-ВДВ» проведет матчи против пензенского «Дизелиста». Встречи состоятся 30 и 31 января в 19:00 в ДС «Олимпийский».

В нынешнем регулярном чемпионате соперники уже встречались в Пензе. Тогда они обменялись победами.

На данный момент МХК «Рязань-ВДВ» находится на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НМХЛ. Команда набрала 44 очка в 34 матчах. «Дизелист» с 36 очками занимает шестую строчку.

Победная серия «десантников» насчитывает шесть матчей.

Билеты на матчи 30 и 31 января можно купить в кассах ДС «Олимпийский» и на сайте .

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