Касимовца осудят за избиение знакомого до смерти

В ноябре 2023 года 33-летний выпивал вместе со знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил знакомого.

Касимовца осудят за избиение знакомого до смерти. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в ноябре 2023 года 33-летний выпивал вместе со знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил знакомого.

Потерпевший скончался в больнице на следующий день.

Нападавшего задержали и отправили под стражу.

Уголовное дело направили в суд.