Касимовца осудят за избиение знакомого до смерти
В ноябре 2023 года 33-летний выпивал вместе со знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил знакомого.
Касимовца осудят за избиение знакомого до смерти. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.
По данным следствия, в ноябре 2023 года 33-летний выпивал вместе со знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил знакомого.
Потерпевший скончался в больнице на следующий день.
Нападавшего задержали и отправили под стражу.
Уголовное дело направили в суд.