«Известия»: в России планируют разрешить продажу алкоголя на внутренних авиарейсах

По мнению представителей профильного комитета ГД по экономической политике, мера поможет компенсировать бизнесу выпавшие доходы.

В Госдуме предложили временно разрешить розничную продажу алкоголя в торговых залах зоны ожидания и залах выдачи багажа на внутренних авиарейсах. Об этом сообщили « Известия ».

По мнению представителей профильного комитета по экономической политике, мера не приведет к увеличению потребления спиртного в России, однако она поможет компенсировать бизнесу выпавшие доходы.

«Зачастую в магазинах аэропортов продается более качественный алкоголь, чем в городских супермаркетах. Поэтому возражать против этого не надо, гражданам будет удобно. Опять же, купленные напитки нельзя будет распивать в самолете, их придется положить в ручную кладь», — высказался первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.

Однако в правовом управлении Госдумы рассказали о замечаниях к инициативе. Это связано с тем, что потребление алкоголя в общественных местах зоны ожидания внутренних вылетов запрещено, а на борт самолета можно проносить жидкости в емкостях не более 100 мл.

При этом отмечается, что законопроект могут принять в первом чтении уже в марте. Если инициативу примут, то мера будет действовать до 30 июня 2026 года.