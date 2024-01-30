«Известия»: из-за вспышки на Солнце на Землю обрушится радиационный шторм
У метеозависимых могут начаться проблемы с сердцем и сосудами, головная боль и слабость.
Из-за вспышки на Солнце на Землю обрушится радиационный шторм. Он способен вызвать геомагнитную бурю до 8 баллов по 9-балльной шкале. Об этом сообщает газета «
Отмечается, что у метеозависимых могут начаться проблемы с сердцем и сосудами, головная боль и слабость.
Также в работе систем связи и навигации, включая спутники могут наблюдаться сбои.