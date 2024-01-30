ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды

Отмечается, что во вторник, 30 января, в регионе ожидается гололедица, ветер до 11 м/с.

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что во вторник, 30 января, в регионе ожидается гололедица, ветер до 11 м/с. Температура воздуха по области ночью −7…−2°С, днем −3…+2°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.