Двух рязанцев осудили за хранение огнестрельного оружия и патронов

Речь о жителе села Каргашино Сасовского района и 27-летнем рязанце.

Двух рязанцев осудили за хранение огнестрельного оружия и патронов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Первый приговор вынесли жителю села Каргашино Сасовского района. В 2016 году мужчина купил спортивноохотничью винтовку, не имея соответствующего разрешения. Также он приобрел к ней 40 патронов. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Также в суде рассмотрели дело 27-летнего рязанца. В период с 2011 по 2023 год он хранил в гараже патроны и стреляющее устройство «ручку-пистолет», не имея разрешения. В мае 2023 года его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 1 года ограничения свободы с возложением соответствующих обязанностей и ограничений.