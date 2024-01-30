Директор ЦРУ: 2024 год станет для Украины тяжелым испытанием на выносливость

Директор ЦРУ заявил, что 2024 год станет для Украины тяжелым испытанием на выносливость. Об этом пишет RT.

Военный обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин восстанавливает оборонное производство и делает ставку на то, что время на его стороне. По оценкам разведчика, Россия уверена, что сможет «раздавить Украину и измотать ее западных сторонников».

Задача Украины, считает шеф американской разведки, состоит в том, чтобы «повысить цену продолжения конфликта для России», не только добиваясь прогресса на линии фронта, но и нанося более глубокие удары.