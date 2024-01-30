30-летнего рязанца оштрафовали на 150 тысяч рублей за мошенничество в крупном размере

Его судили по части 3 статьи 159 УК РФ

30-летнего жителя Рязани признали виновным в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В феврале 2023 года жителю Рязани сообщили о том, что якобы его внучка попала в ДТП и чтобы не привлекать ее к ответственности, необходимо заплатить более 400 тысяч рублей. Мужчина собрал деньги и передал мошеннику.

В результате в отношении 30-летнего рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей.