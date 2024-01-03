WSJ: Украина не сможет вернуться к границам 2014 года даже с поддержкой Запада

Украина не сможет вернуться в границы 2014 года даже с поддержкой Запада. Об этом сообщили в статье The Wall Street Journal.

По мнению автора статьи, необходимо рассмотреть реалистичное окончание конфликта, так как события 2023 года ясно показали, что Киев не сможет достигнуть в ближайшее время целей по возвращению утраченных с 2014 года территорий.

Также в публикации отмечается, что украинское контрнаступление провалилось, а конфликт привел к опустошению оборонно-промышленной базы Запада.