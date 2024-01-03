В Саратове четырехлетнего мальчика ударило током от световой уличной фигуры

В Саратове четырехлетнего мальчика ударило током от световой уличной фигуры. Об этом сообщило издание « СарИнформ » со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел на проспекте Столыпина. Ребенка ударило током от фигуры «Снеговик с гитарой».

Как рассказала в соцсетях глава города Лада Мокроусова, мальчик находится в больнице под наблюдением врачей. Она поручила подчиненным проверить арт-объекты.

Позже издание сообщило, что ребенка поразило электричеством, когда он фотографировался со «снеговиком». По данным саратовского Следственного комитета, мальчик получил ожоги. Следователи проверяют компанию, которая выставила световые фигуры.

В прокуратуре Саратовской области сообщили о начавшейся проверке. Ее контролирует прокуратура Фрунзенского района Саратова. Проверяющие выясняют, был ли факт оказания небезопасных услуг.