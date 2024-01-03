В Санкт-Петербурге мужчина пытался отрубить голову сотруднику кафе при помощи мачете

В Санкт-Петербурге мужчина пытался отрубить голову сотруднику кафе при помощи мачете. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Инцидент произошел вечером во вторник, 2 января, во время массовой драки рядом с кафе на улице Замшина.

«Между работником кафе и хулиганом произошел конфликт, в итоге мужчина достал предмет, похожий на мачете, и ранил сотрудника кафе», — сказал собеседник издания.

Прибывшие полицейские задержали преступника по горячим следам. Им оказался безработный петербуржец. На него составили административный протокол. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.