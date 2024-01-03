В Рязани полицейские задержали троих мигрантов из Средней Азии

Мужчин поставили на учет в квартире в Канищеве, при этом они там не проживали.

В Рязани задержали троих иностранцев, находившихся в России с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщило региональное УМВД.

Патрульные, двигаясь по маршруту, заметили группу людей — они пытались скрыться при виде правоохранителей. Полицейские остановили прохожих и выяснили, что они — трое граждан одной из стран Средней Азии в возрасте от 31 до 35 лет. Документы вызвали сомнения у граждан.

На место вызвали участковых. Полицейские установили, что иностранцы поставлены на учет в квартире 38-летнего рязанца на улице Станкозаводская. При этом они там не жили.

За нарушение миграционного законодательства иностранцев привлекут к административной ответственности. На рязанца за фиктивную постановку на учет иностранцев завели уголовное дело.