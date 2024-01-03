В Москве нашли тело 16-летнего сына директора одного из департаментов «Норникеля»

Молодого человека объявили в розыск 31 декабря. В тот день его родители заявили, что подросток ушел из дома и не вернулся.

В Москве обнаружили тело 16-летнего сына директора одного из департаментов «Норникеля». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, молодого человека объявили в розыск 31 декабря. В тот день его родители заявили, что 16-летний подросток ушел днем из дома и не вернулся.

Спустя сутки его труп нашли в лесопарковой зоне. На ногах на теле обнаружили многочисленные мелкие раны. Из-за того, что труп промерз, специалисты не смогли установить, когда именно умер молодой человек.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».