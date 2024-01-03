В Москве на закрытом балконе нашли труп годовалой девочки

В Москве обнаружили труп годовалой девочки. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичную прокуратуру.

По словам бабушки ребенка, несколько дней назад девочка случайно захлебнулась во время купания. Тогда пожилая женщина и мать девочки вынесли ее тело на балкон (на данный момент в Москве — морозы).

О случившемся бабушка рассказала знакомому. Тот обратился в правоохранительные органы. Отмечается, что у 17-летней девушки есть еще один малолетний ребенок.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.