В Минобороны рассказали, сколько россиян ежедневно пишут заявления о приеме на военную службу

Помимо этого, в ведомстве заявили, что более четырех тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи.

Каждый день более 1500 россиян пишут заявления о приеме на военную службу. Цифры привело Минобороны РФ.

Уточняется, что в 2023 году в ВС России набрали 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. В ходе спецоперации получили боевой опыт более 650 тысяч военнослужащих.

Помимо этого, в Минобороны заявили, что более четырех тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи.