В Магаданской области четыре человека погибли при пожаре

В Магаданской области четыре человека погибли при пожаре. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошел в ночь на среду, 3 января, в селе Балаганное.

Отмечается, что спасателей вызвали соседи. К прибытию пожарных дом был охвачен огнем. «В ходе разведки и тушения в комнате были обнаружены четыре человека без признаков жизни. В результате происшествия огнем повреждены пристройка к дому, стены, кровля, вещи и мебель б/у, на площади 18 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

Специалисты устанавливают причину возгорания.