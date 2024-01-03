В Белгороде зафиксировали два обстрела с утра 3 января

Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде зафиксировали два обстрела с утра среды, 3 января. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам», — заявил чиновник.

По словам Гладкова, в обходе территории будут участвовать заместители, министры, а также мэр Белгорода Валентин Демидов.

Позже в Минобороны сообщили, что над Белгородской областью уничтожено шесть ракет «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» ВСУ.