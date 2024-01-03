В Белгороде включили сирену ракетной опасности

Об этом заявил глава области Вячеслав Гладков. Ранее он написал в Telegram-канале о нескольких сбитых воздушных целях.

В Белгороде включили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал чиновник.

Ранее Гладков написал о нескольких сбитых воздушных целях. Также ВСУ обстреляли село Солоти. По предварительной информации, пострадавших нет, однако в двух частных домах выбило окна, повредилась кровля, линия электропередачи получила урон.