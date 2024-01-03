В Алтае оставленный матерью новорожденный мальчик умер от переохлаждения
Ребенка и его брата оставила в неотпаливаемом доме мать.
В Алтае новорожденный мальчик умер от переохлаждения. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Молодая мать уехала из села и оставила своих детей в неотапливаемом доме без еды.
Двухлетнего мальчика спасло лишь то, что к ним в дом пришел близкий родственник и нашел ребят. Здоровью мальчика не угрожает ничего. Его четырехмесячный брат умер от переохлаждения.
СУ СК России по Республике Алтай возбудил уголовное дело в отношении 21-летней матери.