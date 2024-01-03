Рязанцы пожаловались на холод в новом здании музея кремля

Публикация появилась в среду, 3 января.

Рязанцы пожаловались на холод в новом здании музея кремля. Публикация появилась в группе «Рязань» в среду, 3 января.

«Сегодня посетили новое здание такого долгожданного музея. Бесспорно большое красивое здание, просторное, но есть одно но! Внутри дико холодно! Чуть теплее, чем на улице! Ни пуховик, ни шапку снимать не хочется! Сквозняк невыносимый!», — отметили в посте.

По словам авторов публикации, кассирам приходится сидеть в верхней одежде.

«Администрация музея в такой мороз совсем не позаботилась ни о комфорте посетителей, ни о соблюдении условий труда для сотрудников! Стыдно такое для лица нашего города и перед собственными жителями, и перед всеми гостями, что приехали на праздники!» — констатировали в посте.