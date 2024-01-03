Минобороны: из украинского плена вернулись 248 российских военных

Отмечается, что возвращение солдат из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ. Всем освобожденным военным оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Из украинского плена вернулись 248 российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что возвращение солдат из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ. Всем освобожденным военным оказывают медицинскую и психологическую помощь.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — добавили в ведомстве.