Малков поставил подпись в поддержку кандидатуры Путина на пятый президентский срок

«Сегодня нашей стране как никогда нужен сильный лидер, с которым Россия уверенно продолжит путь развития и укрепления суверенитета. Рязанская область с президентом!» — отметил губернатор Рязанской области.