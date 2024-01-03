Малков поставил подпись в поддержку кандидатуры Путина на пятый президентский срок
«Сегодня нашей стране как никогда нужен сильный лидер, с которым Россия уверенно продолжит путь развития и укрепления суверенитета. Рязанская область с президентом!» — отметил губернатор Рязанской области.
Губернатор Рязанской области Павел Малков поставил подпись в поддержку кандидатуры президента России Владимира Путина на будущих выборах. Об этом чиновник заявил в своем Telegram-канале.
«Сегодня нашей стране как никогда нужен сильный лидер, с которым Россия уверенно продолжит путь развития и укрепления суверенитета. Рязанская область с президентом!» — отметил Малков.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.