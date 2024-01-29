Жителя Шацкого района будут судить за избиение до смерти незнакомого мужчины

Инцидент случился 15 мая 2023 года.

Жителя Клепиковского района будут судить за избиение до смерти незнакомого мужчины. Об этом сообщила пресс-служба следкома.

21-летний нетрезвый молодой человек 15 мая 2023 года в поселке Строитель Рязани избил ранее незнакомого ему мужчину, который скончался в больнице от полученных травм.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Ему грозит до 15 лет колонии.